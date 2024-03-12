تدبير عاجل من القوى الأمنيّة... ماذا قرّرت بشأن "صاروخ حراجل"؟

أفادت "الجديد"، أنّ القوى الامنية منعت الاقتراب من مكان سقوط الصاروخ في بلدة حراجل - كسروان، لمدة ثلاثة أيّام، حتى نفاد طاقة بطاريته للتمكن من تفكيكه.

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