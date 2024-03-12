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لبنان

"التيار": الإستحقاق الرئاسي لا يزال في دائرة الغموض

Lebanon 24
12-03-2024 | 12:42
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عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعاً برئاسة النائب جبران باسيل فبحثت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:
1 - عرضت الهيئة برنامج المؤتمر السنوي العام الذي يعقده التيار الوطني الحر نهار الأحد 17 آذار الجاري ويتم خلاله الإعلان عن الورقة السياسية التي تحدّد خيارات التيار وأهدافه للسنة الحزبية الآتية؛ كذلك للعشاء السنوي التمويلي المقرّر مساء الجمعة في 15 الجاري. 
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كما هنّأت الهيئة السياسية المهندسين التياريين الذين فازوا بالإنتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي في نقابة المهندسين مما يؤكد على الحضور المتنامي للتيار في الحياة النقابية.

2 - تعتبر الهيئة السياسية أن الإستحقاق الرئاسي لايزال في دائرة الغموض ممّا يؤكد ضرورة حصول التشاور بين الكتل النيابية يفضي الى الإتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، وإلّا فالذهاب الى جلسات مفتوحة ودورات متتالية تؤدي الى فوز من يحصل النسبة المطلوبة من الأصوات.

3 -  تستنكر الهيئة إستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وتدين توسيع مدى الإعتداءات الى البقاع وسقوط صاروخ في أعالي كسروان بما يؤشر الى وجود نوايا عدائية إسرائيلية ضد لبنان عكستها تهديدات علنية على لسان مسؤولين سياسيين وعسكريين في الكيان الإسرائيلي.
 
 
 
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