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لبنان

بعد ما حصل أمام قصر العدل.. اليكم ما قرره مجلس نقابة محامي بيروت

Lebanon 24
12-03-2024 | 12:55
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اجتمع مجلس نقابة المحامين في بيروت، إستثنائياً، اليوم، برئاسة النقيب فادي المصري وحضور النقيب الأسبق رمزي جريج، على أثر "الإعتداء الذي حصل، حسب بيان صدر، ظهر اليوم أمام أحد مداخل قصر العدل في بيروت، من قبل عناصر أمنية، على عدد من المحامين يتقدمهم النقيب السابق النائب ملحم خلف، وذلك أثناء اعتصام سلمي وإقفال باب قصر العدل بوجههم".
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وفي بيان، شجب مجلس النقابة "الإعتداء الذي حصل على زملاء ومن بينهم نقيب أسبق للمحامين معروف بحرصه على احترام الدستور وتطبيق القوانين"، أعرب عن اصراره على "إجراء التحقيقات اللازمة وإتخاذ اقصى التدابير والإجراءات القضائية والمسلكية اللازمة بحق المرتكبين والمسؤولين عنهم وإنزال أشد العقوبات بهم".

واطلع المصري مجلس النقابة على "الإتصال الهاتفي الذي أجراه بمدعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار والذي أبلغه فيه بموقف النقابة"، طالباً منه "إتخاذ الإجراء اللازم لملاحقة المعتدين".

هذا وقرر المجلس "إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي".
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