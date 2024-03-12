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لبنان

بيان للجيش عن "صاروخ حراجل"... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-03-2024 | 13:00
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 12 / 3 /2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل – فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر كان قد سقط أثناء عدوان إسرائيلي، وتجري الوحدة المختصة الكشف اللازم عليه ليصار إلى معالجته بأمان.
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الجيش

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