Advertisement

لبنان

مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار

Lebanon 24
12-03-2024 | 12:58
A-
A+
Doc-P-1174352-638458673072734569.jpg
Doc-P-1174352-638458673072734569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفيت السيدة سوسن غزاوي مساء اليوم، قبل آذان الافطار، بعد سقوطها من الطابق الثالث، في بلدة تكريت العكارية.

وعُلم أنّ الراحلة سقطت أثناء قيامها بتعبئة خزان المياه.
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
توتّر كبير في بلدة عكارية وسقوط قتيلين.. ماذا حصل؟
lebanon 24
12/03/2024 23:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أُصيب بعد سقوطه... نقل إعلاميّ إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
lebanon 24
12/03/2024 23:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في عكار.. والسبب الطيور المُهاجرة! (فيديو)
lebanon 24
12/03/2024 23:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اغلاق مدارس في عكار.. اليكم السبب
lebanon 24
12/03/2024 23:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

سقوط

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:05 | 2024-03-12
16:45 | 2024-03-12
16:39 | 2024-03-12
15:42 | 2024-03-12
15:21 | 2024-03-12
15:08 | 2024-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24