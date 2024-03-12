مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار

تُوفيت السيدة سوسن غزاوي مساء اليوم، قبل آذان الافطار، بعد سقوطها من الطابق الثالث، في بلدة تكريت العكارية.



وعُلم أنّ الراحلة سقطت أثناء قيامها بتعبئة خزان المياه.