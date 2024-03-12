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لبنان

كلاس عرض مع وفد "الاستراتيجية الاقليمية والوطنية للشباب"

Lebanon 24
12-03-2024 | 13:28
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التقى وزير الشباب والرياضه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، وفد شبكة القائدات والقادة نحو السلام في لبنان YW+L، بالتنسيق مع ممثلة الشريك المحلي "حركة السلام الدائم" شيرين الجردي، في حضور رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله ورئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام حسن شرارة ومستشار الوزير الدكتور رجا لبكي وكل من سينتيا معلوف وإدغار بلان من الوزارة.
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وبحث كلاس في مخرجات المنتدى الوطني العالي المستوى للشباب، الذي أقيم في الاول من الشهر الجاري، وتم تبادل أطر التعاون، والتوافق على ان تواصل الشبكة المشاركة في الدعم اللازم لتنفيذ التدخلات في وضع "الخطة الوطنية للشباب: الأمن والسلام". 
 
كما استعرض كلاس مع الشباب، جلسات العمل التي أجرتها جامعة الدول العربية "أون لاين" بشأن الاستراتيجية العربية للشباب الأمن والسلام، والدور الذي لعبه الشباب اللبناني في هذه النقاشات، وسبل وضع استراتيجية رديفة مبسطة المصطلحات، وخطة العمل الاقليمية والوطنية في هذا المجال.
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