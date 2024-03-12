حادثة مؤسفة جدّاً... إليكم ما حصل على أوتوستراد الصفرا

تُوفي شخصٌ على أوتوستراد الصفرا، بعدما صدمته سيارة.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، فرّ سائق السيارة من المكان، بينما عمل الصليب الأحمر على نقل جثة القتيل إلى المستشفى.

Advertisement

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحادث تسبّب بزحمة سير خانقة في المحلة.