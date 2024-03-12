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لبنان

حادثة مؤسفة جدّاً... إليكم ما حصل على أوتوستراد الصفرا

Lebanon 24
12-03-2024 | 13:42
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تُوفي شخصٌ على أوتوستراد الصفرا، بعدما صدمته سيارة.
 
 
وبحسب مندوبة "لبنان 24"، فرّ سائق السيارة من المكان، بينما عمل الصليب الأحمر على نقل جثة القتيل إلى المستشفى.
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحادث تسبّب بزحمة سير خانقة في المحلة.
 
 
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