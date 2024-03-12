كما أعلن "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف ‌‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".‌‏

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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف مساء اليوم موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة ‏مباشرة".‌‏