رؤساء ووزراء ونواب وشخصيات عزوا النائب موسى بوالدته

تقبل النائب ميشال موسى التعازي بوفاة والدته، في قاعة مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك.



ومن المعزين الرئيس ميشال سليمان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيس تمام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، ممثل الرئيس سعد الحريري النائب السابق نزيه نجم، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية بسام مولوي، التربية عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل والعدل هنري خوري، النواب: مروان حماده، ابراهيم كنعان، ندى البستاني، آلان عون، غسان عطالله، قاسم هاشم، جميل السيد، محمد خواجة، وائل ابوفاعور، جورج عدوان، رازي الحاج، جميل السيد، غازي زعيتر، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، عناية عز الدين، ياسين ياسين، سعيد الاسمر، طوني فرنجية، ابراهيم منيمنة، هادي ابو الحسن، ادغار طرابلسي، آغوب بقرادونيان، حسن عز الدين، امين شري، بلال عبدالله، جورج عدوان، غسان سكاف، مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان.

Advertisement



أيضاً، قدم التعازي قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، الوزراء السابقون: سليم جريصاتي، آلان حكيم، ناجي البستاني، منى عفيش، يوسف سلامة وكرم كرم، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، المدعي العام القاضي فوزي خميس، رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان. النواب السابقون: انطوان زهرا، زياد اسود، غسان مخيبر، سمير الجسر، نزيه نجم، نعمةالله ابي نصر، مروان ابو فاضل وانطوان حداد، متروبوليت بيروت للروم الكاثوليك المطران جورج بقعوني، مطران زحلة والفرزل للروم الكاثوليك ابراهيم ابراهيم، العميد في قوى الامن الداخلي فادي صليبا، الارشمندريت كميل ملحم. النائب العام الاسقفي لابرشية بيروت، المستشار في مطرانية الروم الكاثوليك في بيروت الدكتور سهيل ابو حلا، سمير سليمان من الامم المتحدة في الجنوب، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ميريام سكاف، المديرة في مجلس النواب منى كمال، نادر الحريري، رئيس بلدية عبرا ايلي مشنتف، الباحث محمد شمس الدين، رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد، الدكتور عادل خليفة.



كما حضرت معزية شخصيات سياسية ونيابية وعسكرية وامنية ودينية ونقابية واجتماعية وبلدية واختيارية ووفود من عائلات منطقة صيدا وعبرا وجزين.