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لبنان

وهاب: بري خلق مبادرة "الاعتدال" كمخرج للانتقال الى مرحلة ما بعد فرنجية وعون

Lebanon 24
12-03-2024 | 14:10
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قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، إنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري خلق مبادرة "الاعتدال" كمخرج للانتقال الى مرحلة ما بعد رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون".
 
 
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وأضاف وهاب للـ"أم تي في": "معطى جديد استجدّ هو إشارة إلى الجهوزية للانتقال الى الخيار الثالث إذا حصلت هدنة طويلة، ما زخّم تواصل بري مع "الخماسية" وقطر".
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