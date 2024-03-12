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لبنان

كيف علّقت مصادر "الثنائيّ الشيعيّ" على التصعيد الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 14:11
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قالت مصادر "الثنائي الشيعي" لـ"الجديد"، إنّ "التصعيد الاسرائيلي لن يجبر لبنان على القبول بأيّ تعديلات على القرار 1701 وفقا لمصلحة إسرائيلية".
 
 
 
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