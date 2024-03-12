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لبنان

عن لبنان وإسرائيل... هذا ما قاله مسؤول أميركيّ بارز قبل قليل

Lebanon 24
12-03-2024 | 14:23
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للـ"أم تي في"، "نعمل بدبلوماسية هادئة لنؤمن استقراراً مستداماً بين بيروت وتل أبيب، وعدم توسيع الصراع".
 
 
 
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