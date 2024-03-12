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لبنان

قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً

Lebanon 24
12-03-2024 | 14:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ادارات بعض المدارس الخاصة في البقاع الاوسط، قرّرت إقفال أبوابها غدا الاربعاء في ١٣/٣/٢٠٢٤، بسبب الاوضاع الأمنيّة.
 
 
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مدارس

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