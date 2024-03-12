بالفيديو إسرائيل قصفت موقعين داخل سوريا... ما علاقة "الحزب" بهما؟

#عاجل جيش الدفاع هاجم بنيتين تحتيتين تابعتين للجيش السوري عمل منها حزب الله الإرهابي



في وقت سابق من اليوم أغار جيش الدفاع على بنيتين عسكريتين على جبهة الأراضي السورية، تصرفت فيهما منظمة حزب الله الإرهابية.



وتم تنفيذ الغارة بعد عملية جمع معلومات استخباراتية أدت إلى تجريم هتين… pic.twitter.com/rHROHdaiTT