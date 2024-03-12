نعى "حزب الله" الشهيدين محمد علي جمال يعقوب من مواليد عام 1988، من مدينة بعلبك في البقاع، وسادق حسين جعفر من مواليد عام 1970 من بلدة جرماش في البقاع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ يعقوب وجعفر استشهدا اليوم في الغارة الإسرائيليّ على بلدة السفري.