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لبنان

شهيدان لـ"الحزب" في غارة السفري... من هما؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 15:08
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نعى "حزب الله" الشهيدين محمد علي جمال يعقوب من مواليد عام 1988، من مدينة بعلبك في البقاع، وسادق حسين جعفر من مواليد عام 1970 من بلدة جرماش في البقاع.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ يعقوب وجعفر استشهدا اليوم في الغارة الإسرائيليّ على بلدة السفري.
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