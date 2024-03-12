مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم

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على مثل ما أنهت به إسرائيل ليل لبنان افتتحت نهار اليوم التالي....فتحت جنح الظلام شنت اعتداء جويا على منطقة بعلبك ما أسفر عن استشهاد شاب مدني.وفي وضح نهار هذا اليوم نفذ طيرانها غارتين على بلدة النبي شيت ومحيط سرعين في البقاع حيث ارتقى شهيد آخر.وفي كلتا الجولتين العدوانيتين لحقت أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات المدنية والبنية التحتية.وبين الجولتين رد قوي من المقاومة التي أطلقت خلال نحو ساعة فقط أكثر من مئة صاروخ كاتيوشا على ثكنة كيلع وقاعدة يوآف ومرابض مدفعية منتشرة في محيطها في ما وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه الهجوم الصاروخي الأكثر عنفا منذ بدء معركة طوفان الأقصى.وعلى هذا الإيقاع أطلق العدو الإسرائيلي دفعات جديدة من التهويل على لبنان والتهديد بحرب واسعة ضده وسوق عبر الإعلام العبري معلومات عن مناورات لجيش الإحتلال على عمليات برية واسعة في الجولان وتلميحات إلى أن اندلاع حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل لم يعد احتمالا مستبعدا وقالت الرواية الصهيونية إن هناك تفكيرا في عمل كبير ضد ما تعتبره إسرائيل مواقع مهمة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا.وفي غزة صيام بلا سحور ولا إفطار في ظل فتك آلة التجويع الإسرائيلية بالفلسطينيين ولا سيما الأطفال.وفيما تغرق المفاوضات حول هدنة في دائرة المراوحة لا يشهد الميدان الغزي أي تغيير حاسم في موازين القوى لصالح العدو ولذلك يحاول بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب بلا أفق معللا النفس بإنجازات سرعان ما تتبدد كمثل الترويج لنجاح جيشه باغتيال القيادي البارز في كتائب القسام مروان عيسى ليتبين أن الغارات المكثفة التي شنها على النصيرات قد فشلت في القضاء على الرجل الذي تضعه إسرائيل في المرتبة الثالثة بعد محمد ضيف ويحيى السنوار.من غزة إلى لبنان خط النار يتفجر. في غزة أولا، توقف الحديث عن هدنة رمضان، بعدما استقبل القطاع شهر الصيام بتواصل القتال والقصف المدفعي والغارات الجوية، مع تفاقم الأزمة الإنسانية. وفي السياق حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي من أن الوقت في غزة ينفد، والشعب الجائع لم يعد قادرا على الإنتظار. في لبنان، إسرائيل تواصل حشر حزب الله واستدراجه إلى حرب شاملة لا يبدو أنه يريدها.فالقصف الإسرائيلي إستهدف بعلبك لليوم الثاني على التوالي ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى. كما استمر الوضع على حاله من التوتر في الجنوب. لكن الجديد اليوم هو عثور وحدات الجيش على قنبلة إسرائيلية سقطت عند مدخل بلدة حراجل في كسروان، ما أثار تساؤلات كثيرة.في الأثناء، تواصلت التهديدات الإسرائيلية المستفزة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غافير" توجه الى وزير الدفاع "يوآف غالانت" قائلا: "توقفوا عن نشر الفيديوهات وابدأوا بالرد والهجوم. يجب أن نبدأ الحرب على لبنان الان." فهل التهديدات الإسرائيلية قابلة للصرف، أم تندرج في إطار الضغط على الحزب ولبنان؟ الإجابة للأيام المقبلة، مع الإشارة إلى أن كل ما يسرب من إسرائيل يشير إلى تقدم احتمالات الحرب على إمكانات التهدئة.الى الجولان وصلت صليات المقاومة الصاروخية من جديد، وبكثافة من المفترض ان يكون المحتل قد فهمها وترجم رسائلها..مئة صاروخ كاتيوشا او اكثر اصابت مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة الصاروخية والمدفية في يوآف، ردا على العدوانية الصهيونية بحق القرى والمدنيين، لا سيما في محيط بعلبك..وفي موقعي الراهب والجرداح كان دوي صواريخ بركان، وكذلك وصلت الصواريخ المناسبة الى موقعي بركة ريشا وجل العلام..مع علم المستوطنين الصهاينة ان المقاومة عند قواعدها بالرد، وان الغارات التي طالت انحاء عدة في منطقة البقاع لن تنفع جيشهم المتهور الباحث عن نقاط ، بل تحدث قادة مستوطني الجولان عن خشية من مصير مشابه لمستوطني الجليل المبعدين قسرا عن طول الحدود مع لبنان..ومن لبنان كان التاكيد بنعوش الشهداء المرفوعة على الاكف من بعلبك الى سحمر والطريق الجديدة ان الدم المقدم على مذبح الوطن لن يضيع، وان المعادلات المرسومة لنصرة غزة وحماية لبنان ستنتصر لا محالة..وعن حال المقاومة وشروطها التي يجب ان تتحقق لما فيه مصلحة الفلسطينيين، وعن مجريات المفاوضات القائمة حول التهدئة، كان البحث خلال لقاء الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله مع وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة والضفة الغربية وجبهات الاسناد..جبهات تصيب كل يوم مرتكز الوجع الاسرائيلي والاميركي في البحر الاحمر، وجديدها استهداف القوات اليمنية لسفينة (Pinocchio) الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.اما “بينوكيو” السياسة العالمية جو بايدن، فعلى ادائه ومواقفه الخادعة، حيث عاود اليوم التباكي على ثلاثين الف فلسطيني قتلوا بسلاحه الاميركي المتدفق الى تل ابيب حتى الآن، فيما تحدثت خارجيته عن مساع متواصلة للوصول الى تهدئة رمضانية في القطاع..وفي خليج عمان اجتمعت قطعات بحرية ايرانية روسية صينية في مناورة “حزام الأمن البحري 2024?، ذات الدلالات الهامة في التوقيت والمكان..>الهدنة في غزة وراءنا، وتهديدات بنيامين نتنياهو امامنا. بهذه العبارة يمكن اختصار المشهد في القطاع وجنوب لبنان، بعد فشل كل مساعي وقف اطلاق النار، وفيما رئيس الوزراء الاسرائيلي يؤكد ان جيشه سيقتحم رفح وسيقضي على ما تبقى من حماس، بغض النظر عن مناشدات واشنطن ومواقف عموم الغرب.اما لبنانيا، فيبدو ان الموت والدمار مصير محتوم، ليس فقط لبلدات وابناء الحدود الجنوبية، اذ امتدت يد العدوان مجددا في الساعات الاخيرة مرارا نحو البقاع الشمالي، وتحديدا نحو بعلبك ومنطقتها، فيما أنقذت العناية الإلهية أهالي حراجل من كارثة، بعد سقوط صاروخ اسرائيلي لم ينفجر على ارضها.وفي هذا السياق، استنكرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وتوسيع مدى الإعتداءات الى البقاع وسقوط صاروخ في أعالي كسروان، بما يؤكد النوايا العدائية ضد لبنان، وهو ما عكسته تهديدات علنية على لسان مسؤولين سياسيين وعسكريين في الكيان العبري، منهم اليوم وزير الامن القومي ايتمار بن غفير.اما في الشأن السياسي الداخلي، وفيما غالبية الأفرقاء أسرى الشعارات، الدولة اللبنانية غير موجودة، الا في ممارسات الحكومة المناقضة للدستور، وفي فشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد. اما الاستحقاق الرئاسي، لايزال في دائرة الغموض، ما يؤكد ضرورة حصول تشاور بين الكتل النيابية يفضي الى اتفاق على مرشح توافقي، وإلا الذهاب الى جلسات مفتوحة ودورات متتالية تؤدي الى فوز من يحصل النسبة المطلوبة من الأصوات، كما ذكر التيار الوطني الحر اليوم.ممر المساعدات الغذائية من لارنكا إلى غزة، سلك طريقه، لكن ممر الوصول إلى هدنة لم يسلك طريقه بعد.اليوم، أبحرت سفينة من لارنكا، وهي تسحب بارجة تحمل نحو 200 طن من المواد الغذائية.أين يترسو؟ المعلومات تتحدث عن ان المنطقة التي سيقام عليها الرصيف البحري هي منطقة "البيدر" جنوب غرب مدينة غزة، وتقع المنطقة حاليا تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.في المقابل، وعلى مستوى الهدنة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، استمرار الجهود القطرية والإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف النار، لكنه أشار إلى أن الوضع معقد حاليا ماذا عن اليوم التالي؟كشفت إذاعة "ريشيت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكان الاستعانة بمسؤولين داخل السلطة الفلسطينية، في مسألة بناء الأجهزة التي ستكون مسؤولة عن إدارة حياة سكان قطاع غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل إليه.ماذا عن الجبهة مع لبنان، للمرة الثالثة تستهدف إسرائيل مدينة بعلبك وتقول إنها شملت وحدة المسيرات.واليوم نشر الجيش الاسرائيلي إحصاءا عن عملياته على لبنان، وصولا إلى سوريا.وقال إن الأهداف ضربت من الجو ومن الأرض، وشملت "منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية".عند "الكيلو مية" على خط الطول الفاصل بين جنوب لبنان وبقاعه سددت إسرائيل غاراتها واستهدفت "مدينة الشمس" للمرة الثالثة منذ بدء العدوان على غزة>وبعلبك "اللي معمرة بقلوب وغناني" شبكت قلبها بقلب "الكابتن" مصطفى غريب فبكت دمعتين من عينيه الخضراوين.ومن ملاعب الكرة وآلة التصوير كانت شاهدة على مدرب أهل فريقه الكروي إلى الدرجة الأولى في مصاف كرة القدم قبل أن يتأهل إلى مرتبة شهيد.وفي معادلة المئة صاروخ مقابل الكيلو مئة افتتحت المقاومة ردها الأولي صباحا لترتفع وتيرة الغارات وتتصاعد خلال النهار من بعلبك إلى الخيام وبنت جبيل وعيتا الشعب وغيرها مستهدفة بيوت المدنيين مرورا بأعالي كسروان حيث "انقطع نفس" مسيرة إسرائيلية فوق أحراج حراجل على مقربة من مبان سكنية، والعناية أبطلت مفعول صاروخ ستعمل الأجهزة الأمنية على تفكيكه بعد ثلاثة أيام لحين نفاد شحنته الكهربائية.وإلى حين إبطال مفعول صاروخ كسروان فإن المواقف السيادية أبطلت مفعولها ولم تشهد على صوت يصرخ ساحلا وجبلا وجرودا يدين هذا الخرق الذي يمس عمق الاراضي اللبنانية وسيادتها, ولم ترق بضع الادانات الخجولة الى حجم الراجمات التي انهالت على راهبة وطنية قالت كلمتها .. فدفعت ثمنها.وعلى رزنامة المقاومة وإحداثياتها فانها استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وصولا إلى عمق الجليل المحتل، ما دفع بوزير ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تعبئة وزير الحرب يوآف غالانت وإصدار الأوامر لجيشه بالرد والهجوم على لبنان وإلى الحرب الآن.والجناح الإسرائيلي المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو ما يزال يتغذى على الدم الغزي وعلى الأرواح التي ارتفعت بأمعائها الخاوية ليبلغ عداد ضحايا الجوع وسوء التغذية ثلاثين طفلا فيما سحور أهل القطاع من الماء، وبالماء المالح يفطرون.واللافت في حرب التجويع الكارثية والتي تتدهور كل دقيقة بحسب الأونروا أن من يمتلك زر وقف إطلاق النار إنما يقدم المساعدات بيد وباليد الأخرى يوقع على إعدام الفلسطينيين بسلاحه وعلى هذه الموجة طلب ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ من الرئيس جو بايدن منع إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل وأن يوضح لبنيامين نتنياهو أن منع تسليم المساعدات سيؤدي لعواقب وخيمةموقف أعضاء الكونغرس جاء عشية محادثات قطرية أميركية أفضت بحسب ما نقل عن مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف إلى أن الولايات المتحدة تضع مسألة المساعدات الإنسانية بغزة كأولوية، وكذلك فتح المزيد من الممرات البرية...وفي ما يتعلق بالمفاوضات أكدت "ليف" تمسك بلادها بالتفاوض، وأملت أن تمضي حماس نحو اتفاق قريبا.وهذا المساء تطورت المعلومات لتتحدث عن عرض دولي تلقته حماس لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى وسيتوجه وفد منها الى القاهرة خلال ايام لبحث تفاصيل الصفقة وبدء تطبيقها.وتحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن مواصلة العمل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار مدة ستة أسابيع كجزء من صفقة إطلاق الرهائن وفيما الأميركي يراوغ والإسرائيلي يناور ثبتت المقاومة الفلسطينية معادلتها في الميدان ورتبت أولوياتها بالتفاوض...وأما لبنان الواقع على فالق الفراغ السياسي فإن مبادرة جناحه المعتدل لم تخرج عن كونها محاولة لملء هذا الفراغ بالحراك غير المجدي وإن أعطاها رئيس مجلس النواب نبيه بري منشطات...وقال عنها "بعدها بعز شبابا" إلا أن سيد المجلس شكر الاعتدال بنية ملاعبتها على "الشكر بكر" وابلاغها معادلة لويس الرابع عشر وهي معادلة قائمة على نظام: انا الدولة والدولة انا.