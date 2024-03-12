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لبنان

في هذه الأثناء... ماذا يُلقي الجيش الإسرائيليّ في الجنوب؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 15:42
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ ألقى قنابل مضيئة باتّجاه المنارة قبالة ميس الجبل.
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المنارة

ميس الجبل

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