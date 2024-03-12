مواطنون شعروا بها... هزّة أرضيّة ضربت منطقة لبنانيّة هذه قوّتها

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجّل عند الساعة التاسعة وتسع دقائق بالتوقيت المحلي من مساء اليوم هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة جويا - قضاء صور، وقد شعر بها بعض المواطنين.

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