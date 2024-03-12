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لبنان

مواطنون شعروا بها... هزّة أرضيّة ضربت منطقة لبنانيّة هذه قوّتها

Lebanon 24
12-03-2024 | 16:39
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أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجّل عند الساعة التاسعة وتسع دقائق بالتوقيت المحلي من مساء اليوم هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة جويا - قضاء صور، وقد شعر بها بعض المواطنين.
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هزة ارضية

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