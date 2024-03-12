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لبنان

استغلّ الحرب ونزوح المواطنين... إليكم ما فعله أحد الأشخاص في بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
12-03-2024 | 16:45
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عيتا الشعب – بنت جبيل، اللبناني (ح. ز.) لقيامه بأعمال السرقة. وبالتحقيق معه اعترف أنه بتواريخ مختلفة وبعد نزوح أهالي البلدة أقدم على الدخول إلى عدد من المنازل غير المأهولة منذ بداية الحرب وسرقة محتوياتها وإضرام النيران فيها. وقد ضبطت بحوزته كمية من المسروقات بالإضافة إلى دراجتَين ناريتَين.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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