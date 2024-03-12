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لبنان

هلع كبير في صفوف المواطنين.. سماع دويّ انفجار قويّ في الجنوب وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
12-03-2024 | 17:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع دوي انفجار قويّ في كافة المناطق الجنوبيّة، وقد تبيّن أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة خرقت جدار الصوت أكثر من مرة، مما أثار الهلع في صفوف المواطنين.
 
 
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جدار الصوت

الجنوب

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