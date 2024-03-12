هلع كبير في صفوف المواطنين.. سماع دويّ انفجار قويّ في الجنوب وهذا ما تبيّن

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع دوي انفجار قويّ في كافة المناطق الجنوبيّة، وقد تبيّن أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة خرقت جدار الصوت أكثر من مرة، مما أثار الهلع في صفوف المواطنين.

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