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لبنان
تكتّل ينتظر جواباً
Lebanon 24
12-03-2024
|
18:03
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ما يزال "تكتّل" برز الى الضوء مؤخراً ينتظر جواباً حزبياً، مع العلم أن أحد نواب التكتل، لا يرى مبرراً لهذا الانتظار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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