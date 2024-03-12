تكتّل ينتظر جواباً

ما يزال "تكتّل" برز الى الضوء مؤخراً ينتظر جواباً حزبياً، مع العلم أن أحد نواب التكتل، لا يرى مبرراً لهذا الانتظار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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