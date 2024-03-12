19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حزب الله لا يضيره نجاح مهمة هوكشتين
Lebanon 24
12-03-2024
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الأخبار": لا تعوّل دوائر أميركية معنية على ما يمكن أن ينتج من مهمة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين. تحصر هذه الدوائر تعاملها مع جولته اللبنانية على أنها مهمة موظف بدرجة موفد، لا مهمة موفد مكلف بعقد تفاهمات على مستوى حلول كبرى لم يحن وقتها بعد. الترسيم البحري بتقنياته وأبعاده أمر، وما يراهن عليه لبنان من مهمة هوكشتين أمر آخر. ورغم أن لا تفاوض مباشراً بين حزب الله والأميركيين، إلا أن هناك ملامح يتلمّسها مطّلعون على مسار بعض المفاوضات، تفيد بأن حزب الله في مكان ما لا تضيره مهمة الموفد الأميركي، ولا يستبعد أن يعوّل عليها أكثر ممّا يعوّل عليها الأميركيون، وحكماً الإسرائيليون، انطلاقاً من أن الإسرائيليين أظهروا أنهم جادّون في تطويل عمر الاستنزاف في غزة ولبنان شهوراً لا يمكن أن يتحمّلها لبنان نظراً الى الخسائر البشرية وحجم الدمار. فيما تنظر إيران الى غضّ نظر واشنطن ودخولها في أشهر الانتخابات نظرة متوجّسة. كما أن الحزب لا يريد توسيع الحرب، وأيّ هدنة تنطلق من غزة لا يمكن إلا أن تطاول الجنوب، والاستهدافات الإسرائيلية خارج حدود المواجهة الحالية لا تزال رسائل مضبوطة، وأيّ حل معقول يطرحه الموفد الأميركي قد يجد طريقه الى التنفيذ ويعيد برمجة 1701 بطريقة مضبوطة الإيقاع. وبذلك لا يكون الحزب، بغضّ النظر عن أيّ واقع عسكري يؤكد جهوزيته له، قد قدّم أيّ تنازل وأعاد الاعتراف بالـ 1701 بوجهه الجديد.لكنّ ما يراه خصوم حزب الله في إمكانات تحوّل ما في مقاربة الحزب للواقع العسكري، له أيضاً جانب محلي وإقليمي. فالحزب يتعرّض مجدداً لحملة عزل داخلية وإقليمية لا تساعده في حماية ظهره. وقد تكون ذكرى 14 آذار مناسبة لإعادة رسم المشهد الذي عرفه الحزب سابقاً. فاستذكار المناسبة لم يعد يعني تلقائياً الكلام عن قوى 14 آذار، والحدث الذي شهده لبنان آنذاك، ومن ثم انفراط عقدها لاحقاً على مدى 19 سنة وتبدل أحوالها. إذ إن ما حصل في الجنوب، والمواجهة التي دخلها حزب الله مع إسرائيل، وارتدادها داخلياً، صوّب الأنظار الى موقع حزب الله في المعادلة الداخلية في مشهد مكرر لعام 2005.
Advertisement
وإذا كان التحالف الرباعي عام2005 قد أعاد حزب الله الى الحلقة المحلية من خلال تحالفات سياسية - طائفية، فإن هذا العنصر مفقود كلياً بغياب الطرف السنّي، رغم أنه يفترض أن يكون معنيّاً بالقضية الفلسطينية، فضلاً عن انصراف القوى المسيحية كلياً عن الحزب الذي أراد وصل ما انقطع مع التيار الوطني الحر على هذه الخلفية حصراً. يضاف الى ذلك عنصر جديد في تكتل دول إقليمية في وجه حزب الله سابقاً، هو موقع سوريا التي وقف حزب الله معها في حربها ضد المعارضة. فهي لا تبدو في المشهد العام منذ حرب غزة على أنها معنية كثيراً بما يجري فيها، أو بما يتعرّض له الحزب. ولأول مرة، يظهر هذا التمايز منذ أن دخل الحزب الى سوريا إبّان حربها. وبقدر ما حصل التحالف الرباعي، في صورة غير مباشرة، على مباركة خارجية وغضّ نظر أميركي سعودي، فإن معارضين لحزب الله يبدون خشية مماثلة من غضّ نظر أميركي جديد يعطي للحزب أسباباً تخفيفية، ويجعل من الممكن إعادة تثبيت وقائع جديدة. ولهذا السبب، يترك الحزب الباب مفتوحاً مع الأميركيين من خلال عين التينة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري داخل المطار؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل المطار؟
03:45 | 2024-03-12
12/03/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً
Lebanon 24
قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً
14:29 | 2024-03-12
12/03/2024 02:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار
Lebanon 24
مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار
12:58 | 2024-03-12
12/03/2024 12:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذ "قراراً بارزاً".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذ "قراراً بارزاً".. هذه تفاصيله
03:15 | 2024-03-12
12/03/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها تخطّت الـ128 مليار ليرة... بالصورة أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان رُبِحَت
Lebanon 24
قيمتها تخطّت الـ128 مليار ليرة... بالصورة أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان رُبِحَت
13:15 | 2024-03-12
12/03/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2024-03-13
الحريري حاضر غائب
02:30 | 2024-03-13
رسائل عونية: "لا غنى لكم عنا"
02:15 | 2024-03-13
عروض بالجملة.. "اسكتوا واسترونا"!
02:03 | 2024-03-13
بانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة.. ترقب وحذر شديدين في الجنوب
02:00 | 2024-03-13
ميقاتي يطلق مخطط إعمار وتطوير مرفأ بيروت اليوم واسرائيل تحاصر بيئة "حزب الله" بالغارات
00:55 | 2024-03-13
إطلاق نار في التبانة.. إليكم ما حصل
فيديو
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
13/03/2024 08:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
13/03/2024 08:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
05:56 | 2024-03-11
13/03/2024 08:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24