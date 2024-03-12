هل ينخفض الثمن بتراجع توسع الحرب؟

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كتبت روزانا بومنصف في" النهار":تراجعت احتمالات توسع الحرب على غزة في اتجاه لبنان الى حد كبير واطمأن كل الافرقاء الاقليميين والدوليين ان المناوشات على الحدود الجنوبية ستبقى تحت سقف عدم الرغبة في توسع الحرب من جانب طهران في الدرجة الاولى ومن جانب الولايات المتحدة التي عملت بقوة على خط ضبط اسرائيل ومنعها من توسيع الحرب . والمؤشر الابرز على ذلك كان أعلان شركة " إنرجيان " عن بدء اول إنتاج الغاز الطبيعي في اكتشاف شمال كاريش قبالة سواحل إسرائيل في 22 شباط 2024، عبر استخدام رافعة تصدير الغاز الثانية التي تم تركيبها اخيرا . وفيما تستهدف مناطق بعيدة عنالحدود وتوقع قتلى وجرحى في الوقت الذي باتت الصواريخ التي يوجهها الحزب اقرب الى الدعائية الملزمة لاستمرار الحرب وفق تقويم اهل الجنوب انفسهم الذين يدفعون الثمن ويدركون ان الحزب مقيد بقدرته على الرد وملزم بالرد الشكلي الذي لا يستدرجه الى توسيع الحرب. ما يخشاه ديبلوماسيون مراقبون ان يغدو هذا الوضع الراهن قابلا للاستمرار لمدة اشهر كثيرة اضافية فيما يدفع الجنوبيون وحدهم الثمن الباهظ ولبنان كذلك .الحرب في الجنوب هي جزء من حرب باجندة ايرانية واسعة كذلك وكل من امتدادات ايران في العراق او لبنان او اليمن او سوريا يسعى الى تحقيق اجندة خاصة بها تصب في النهاية في مصلحة ايران ، ان ما يحصل يشكل فرصة لا يمكن لايران تجاهلها.