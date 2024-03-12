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لبنان
المعارضة تخاف من الحوار... فقدان المرشح وغياب الثقة
Lebanon 24
12-03-2024
|
23:35
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كتب محمد علوش في" الديار": مع بداية زمن الفراغ الرئاسي، هناك سبب أساسي يجعل القوى السياسية الرافضة للحوار تتمسك برفضها هذا. في هذا السياق، تسأل مصادر سياسية متابعة عن مصلحة قوى المعارضة في رفض طرح الحوار بالمطلق. بالنسبة إلى هذه المصادر، أساس الخوف من الحوار والرفض له، يكمن بشكل أساسي بأن هذه القوى ليس لديها مرشح جدي لرئاسة
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الجمهورية بعد، أو انها غير قادرة على طرح مرشحها، الذي هو لدى غالبيتها قائد الجيش جوزف عون، وبالتالي هي لا يمكن أن تدافع عن أي خيار على الطاولة، بل على العكس قد يقود ذلك إلى تعزيز الخلافات بين أركانها، وهذا من ابرز أسباب رفضها للحوار.
طرح المعارضون هذا الامر خلال ردهم على طلب هوكشتاين منهم الحوار مع رئيس المجلس، فعبروا بحسب المصادر عن عدم قدرتهم على التحاور وهم لا يملكون مرشحاً يواجهون به سليمان فرنجية، بعد سقوط مرشح التوافق جهاد أزعور، لذلك فلا يملكون سوى مطالبة الفريق الآخر بالتخلي عن مرشحه لاجل البحث عن مرشح ثالث.
هناك في المعارضة من ينتظر قرار السعودية لتحديد موقفه الرئاسي، وهناك من يبني موقفه على تمسك الفريق الآخر بترشيح سليمان فرنجية، بينما لا يمكنه تبني ترشيح جوزف عون لأنه لا يزال في قيادة الجيش، وبالتالي الخطوة الاولى في انتخاب الرئيس يجب ان تكون بالوضوح في الخيارات، وهو ما لا يزال بعيداً.
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