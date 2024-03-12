19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السلبية تتغلب في الملف الرئاسي ولقاء مرتقب بين "الاعتدال" وسفراء "الخماسية"
Lebanon 24
12-03-2024
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": لا يزال تكتل «الاعتدال الوطني» النيابي متمسكاً بمبادرته رغم إدراكه للعوائق والعقبات التي تواجهه، والخلاف العمودي بين الأفرقاء حول أبرز بنودها، وأهمها من سيترأس اللقاء التشاوري أو جلسة الحوار.
Advertisement
وفيما بدا واضحاً موقف رئيس البرلمان نبيه بري الذي أعلن خلاله أنه هو من سيترأس الحوار، فرمل حراك «الاعتدال» الذي كان يفترض أن يقوم هذا الأسبوع بجولته الثانية على الأفرقاء اللبنانيين، مما أدى إلى تراجع الآمال بإمكانية إحداث خرق ما في الملف الرئاسي في ظل تصلب مواقف الأفرقاء.
من هنا، يبقى التعويل اليوم على جهود سفراء «اللجنة الخماسية»، وما ستنتهي إليه، لا سيما مع المعلومات التي تشير إلى دعمها مبادرة «الاعتدال». وهذا ما يشير إليه النائب في التكتل وليد البعريني مع إقراره بأن السلبية تغلبت على «الإيجابية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «سنلتقي سفراء (اللجنة الخماسية) خلال اليومين المقبلين؛ لوضعهم في أجواء الجولة الأولى التي قمنا بها ليعودوا هم لكي يلتقوا بري، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه.
ورغم موقف بري الحاسم ورد فعل المعارضة عليه، التي عدت أن مبادرة «الاعتدال» انتهت، يرى البعريني أن الأبواب لم تقفل بعد «ونحن سنستمر بحراكنا رغم كل العقبات التي نواجهها»، مشيراً إلى أنه عند بحث الآلية مع رئيس البرلمان تم طرح إمكانية أن يترأسه أحد أعضاء تكتل «الاعتدال»، ويقول: «بعد موقف بري تواصلنا معه، وكان الاتفاق على أن كل شيء قابل للحل». وعن مطلب الجلسة المفتوحة بدورات متتالية التي تتمسك به المعارضة، وهو ما كان رفضه بري، عادّاً أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إقفال البرلمان على التشريع، يؤكد البعريني أن هذا الأمر حلّ بنسبة 90 في المائة، وذلك عبر الاتفاق على إبقاء الجلسة مفتوحة لأيام معدودة في حد أقصى ليتم بعدها إقفالها إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري داخل المطار؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل المطار؟
03:45 | 2024-03-12
12/03/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً
Lebanon 24
قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً
14:29 | 2024-03-12
12/03/2024 02:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار
Lebanon 24
مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار
12:58 | 2024-03-12
12/03/2024 12:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذ "قراراً بارزاً".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذ "قراراً بارزاً".. هذه تفاصيله
03:15 | 2024-03-12
12/03/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها تخطّت الـ128 مليار ليرة... بالصورة أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان رُبِحَت
Lebanon 24
قيمتها تخطّت الـ128 مليار ليرة... بالصورة أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان رُبِحَت
13:15 | 2024-03-12
12/03/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2024-03-13
الحريري حاضر غائب
02:30 | 2024-03-13
رسائل عونية: "لا غنى لكم عنا"
02:15 | 2024-03-13
عروض بالجملة.. "اسكتوا واسترونا"!
02:03 | 2024-03-13
بانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة.. ترقب وحذر شديدين في الجنوب
02:00 | 2024-03-13
ميقاتي يطلق مخطط إعمار وتطوير مرفأ بيروت اليوم واسرائيل تحاصر بيئة "حزب الله" بالغارات
00:55 | 2024-03-13
إطلاق نار في التبانة.. إليكم ما حصل
فيديو
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
13/03/2024 08:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
13/03/2024 08:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
05:56 | 2024-03-11
13/03/2024 08:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24