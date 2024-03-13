Advertisement

لبنان

بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحزب الله في سوريا

Lebanon 24
13-03-2024 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1174486-638459092840631356.png
Doc-P-1174486-638459092840631356.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، استهداف موقعين تابعين للجيش السوري عمل منهما "حزب الله"، وفق زعمه.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم أغار جيش الدفاع على بنيتين عسكريتين على جبهة الأراضي السورية، تصرفت فيهما منظمة حزب الله".
 
 
Advertisement
 
وأضاف أدرعي الذي نشر فيديو لعملية الاستهداف: "تم تنفيذ الغارة بعد عملية جمع معلومات استخباراتية".

واختتم منشوره قائلا: "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل ما يجري على أراضيه ولن يسمح بمحاولات ستؤدي إلى تموضع حزب الله على جبهته".

وأفاد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه استهدف نحو 4500 هدف لحزب الله خلال الأشهر الخمسة الماضية في لبنان وفي سوريا، وأوقع 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وذكر في بيان إن الأهداف ضُربت من الجو ومن الأرض، وشملت "منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية".(سكاي نيوز)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2024-03-13
02:30 | 2024-03-13
02:15 | 2024-03-13
02:03 | 2024-03-13
02:00 | 2024-03-13
00:55 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24