بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحزب الله في سوريا

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، استهداف موقعين تابعين للجيش السوري عمل منهما "حزب الله"، وفق زعمه.



وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم أغار جيش الدفاع على بنيتين عسكريتين على جبهة الأراضي السورية، تصرفت فيهما منظمة حزب الله".

#عاجل جيش الدفاع هاجم بنيتين تحتيتين تابعتين للجيش السوري عمل منها حزب الله الإرهابي



في وقت سابق من اليوم أغار جيش الدفاع على بنيتين عسكريتين على جبهة الأراضي السورية، تصرفت فيهما منظمة حزب الله الإرهابية.



وتم تنفيذ الغارة بعد عملية جمع معلومات استخباراتية أدت إلى تجريم هتين… pic.twitter.com/rHROHdaiTT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2024 Advertisement

وأضاف أدرعي الذي نشر فيديو لعملية الاستهداف: "تم تنفيذ الغارة بعد عملية جمع معلومات استخباراتية".



واختتم منشوره قائلا: "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل ما يجري على أراضيه ولن يسمح بمحاولات ستؤدي إلى تموضع حزب الله على جبهته".



وأفاد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه استهدف نحو 4500 هدف لحزب الله خلال الأشهر الخمسة الماضية في لبنان وفي سوريا، وأوقع 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.



وذكر في بيان إن الأهداف ضُربت من الجو ومن الأرض، وشملت "منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية".(سكاي نيوز)



