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لبنان

إطلاق نار في التبانة.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
13-03-2024 | 00:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن تلاسناً وقع بين كل من "ت.ع" و"ب.م" في محلة شارع الحموي في منطقة التبانة تطور الى اطلاق نار من قبل الاول في الهواء دون وقوع اصابات وفراره الى جهة مجهولة.

وحضرت قوة من الجيش وعملت على تسيير دورية لها.
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