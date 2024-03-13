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لبنان

توتر كبير في الجنوب.. العدو الإسرائيلي يستهدف سيارة!

Lebanon 24
13-03-2024 | 03:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي استهدف سيارة على مفرق الحوش- قانا قبل محطة صفي الدين في مدينة صور بغارة مسيرة، وسط معلومات أولية عن سقوط شهداء وجرحى.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه هضبة الجولان.
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وفي وقت سابق، أفادت معلومات "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي ألقى قذيفتين على وسط سهل مرجعيون.

وكانت قد خيّمت حالة من الترقب والحذر الشديدين على القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة.

يأتي ذلك بعدما وسعت قوات الجيش الإسرائيلي دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة استهدفت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا مستخدمة المدفعية الثقيلة وغارات الطيران الحربي والتجسسي بحيث لم يفارق هذا الطيران طلعاته الاستكشافية سماء منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة، في ظل رد عنيف من قبل المقاومة الإسلامية التي استهدفت مواقع وتجمعات العدو في تلال السماقة ورويسات العلم وتجمع زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ الغربية المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاع الغربي وجبل صافي في اقليم التفاح.

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