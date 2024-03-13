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لبنان

رسائل عونية: "لا غنى لكم عنا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2024 | 02:30
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على خلفية قضية الاخت مايا زيادة، بدأ "التيار الوطني الحر" توجيه رسائل ايجابية الى "حزب الله" بالرغم من ان الجمهور العوني او جزءا كبير منه على الاقل اظهر انزعاجا من كلامها .
وبحسب مصادر مطلعة فإن قيادة "التيار" تريد الاستفادة من اي حدث اعلامي او سياسي لاعادة وصل بعض ما انقطع مع الحزب وتحديدا في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بسلاح المقاومة والمعركة مع اسرائيل.
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وترى المصادر ان الخطاب الذي برز اعلاميا وسياسيا في اليومين الماضيين والذي يؤكد ان الهجوم الكبير على الاخت زيادة من قبل خصوم الحزب السياسيين يؤكد ان الحليف الوحيد لحارة حريك في الشارع المسيحي هو "التيار"، دليل على ان رسائل سياسية واعلامية بدأت توجه من قبل التيار لحليفه السابق تقول بأن "لا غنى لكم عنا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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