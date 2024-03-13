عروض بالجملة.. "اسكتوا واسترونا"!

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تحدثت مجموعة من الاعلاميين، في مجلس خاص، عن عروض بالجملة تلقتها في الآونة الأخيرة، من حزب سياسي لبناني عقائدي، حيث تمنى عليهم الوقف عن مهاجمته في الاعلام في مقابل مبالغ مالية كبيرة نهاية كل شهر.وفي حين قبِل بعض الاعلاميين بالعرض المغري، رفض البعض الآخر هذا العرض.وأشارت المعلومات الى ان رئيس تيار سياسي حليف للحزب استغرب طريقة التصرف خصوصاً وان من بين الاعلاميين مقربين منه او يعملون في مكتبه الاعلامي.