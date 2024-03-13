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لبنان

عروض بالجملة.. "اسكتوا واسترونا"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2024 | 02:15
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تحدثت مجموعة من الاعلاميين، في مجلس خاص، عن عروض بالجملة تلقتها في الآونة الأخيرة،  من حزب سياسي لبناني عقائدي،   حيث تمنى عليهم الوقف عن مهاجمته في الاعلام في مقابل مبالغ مالية كبيرة نهاية كل شهر.
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وفي حين قبِل بعض الاعلاميين بالعرض المغري، رفض البعض الآخر هذا العرض.
وأشارت المعلومات الى ان رئيس تيار سياسي حليف للحزب استغرب طريقة التصرف خصوصاً وان من بين الاعلاميين مقربين منه او يعملون في مكتبه الاعلامي. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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