نائب تغييري: تعا قلّن اسرائيل.. "بيهوجوا"

عبّر أحد النواب التغييرين في جلسة خاصة عن امتعاضه من الهجمات التي طاولته على خلفية مواقفه الاخيرة الداعمة للمقاومة خصوصاً بعد اشتعال الجبهة الجنوبية من لبنان، وقال النائب، دعمي للمقاومة ما بيعني اني ضد تطبيق 1701، بس تعا قلّن طبّقوه على اسرائيل بالأول بيهوجوا"!

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