Advertisement

لبنان

الوزير لا يريد التوقيع "ما في طاقة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-03-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1174523-638459155814782490.jpg
Doc-P-1174523-638459155814782490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشتكى عدد من المتمولين الكبار من التأخير المتعمد الذي ينتهجه وزير الطاقة والمياه وليد فياض في توقيع المعاملات في وزارته، لا سيما تلك المتعلقة بانشاء محطات لبيع المحروقات، حيث يعطي في كل مرة عذراً مختلفا عن العذر الذي قبله، ما دفعهم الى التأكيد انه يتعمد الهاءهم عن الموضوع لعدم التوقيع"لسبب في نفس يعقوب".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2024-03-13
05:03 | 2024-03-13
06:17 | 2024-03-13
06:13 | 2024-03-13
06:10 | 2024-03-13
06:05 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24