22
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل يربح باسيل الكثير مسيحيًا عندما يخسر القليل شيعيًا؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
13-03-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال الزيارة التي قام بها وفد من "حزب الله" للرئيس السابق ميشال عون تتفاعل، خصوصًا أنها أُعطيت تفسيرات مختلفة ومتناقضة ومتضاربة. وتراوحت هذه التفسيرات بين رأي وآخر. وقد جاء معظمها مناقضًا للآخر. ولكن قليلين من المحللين، سواء أكانوا يميلون في رأيهم إلى تأييد مبدأ "وحدة الساحات" أو إذا كانوا في صفوف الذين يعارضون هكذا معادلة، قد لامسوا حقيقة هذه الزيارة، التي لم تكن مقرّرة قبل حديثي عون وجبران باسيل، بل جاءت فورية وبتعليمات مباشرة من السيد حسن نصرالله شخصيًا، وذلك حتى لا يُقال مستقبلًا أن "الحزب" كان يتمنى أن يحصل هذا "الطلاق" منذ زمن بعيد، ولسان حاله يقول "أجت والله جابها. ومنيح طلعت منهم وما طلعت منا"، ولكي يُقال إن "حارة حريك" فعلت المستحيل لتحافظ على علاقة جيدة مع حليفها المسيحي الاستراتيجي عندما تجاوزت ما تعرّضت له من "طعنة في الظهر وفي الصدر"، ولكن ما في اليد حيلة، خصوصًا إذا كان "التيار الوطني الحر" يريد أن يخفف عن سفينته، التي توشك على الغرق" نتيجة هذا الحمل الثقيل، وذلك رغبة منه في مسايرة تيار مسيحي شعبي رافض لاستخدام الجنوب منصّة لإطلاق صواريخ المساندة لغزة، وهو تيار آخذ في التنامي والتوسّع.
Advertisement
فما أراد أن يقوله وفد "حزب الله" من خلال زيارة وفده لرابية عون سبق أن قاله نصرالله عندما تحدّث عن "أننا لن نترك يد صديق أو حليف إلاّ إذا قرّر هو ذلك". وعلى ما يبدو فإن كلًا من الرئيس عون وجبران باسيل قد قررا أن "يخسرا" القليل في علاقتهما مع المكّون الشيعي لكي يربحا الكثير في الشارع المسيحي. فقد جاءت هذه الزيارة بمثابة "رفع عتب" ليس إلاّ، وهي تشبه إلى حدّ كبير ما يقوم به أهل العروسين عندما يتأكدان من استحالة عيش ولديهما معًا وجنبًا إلى جنب، فيقولان لبعضهما البعض "يا دار ما دخلك شرّ"، ويفترقان بالحسنى المشفوعة بعبارات "استروا ما شفتوا منّا"، على أن يتفقا على عدم فتح دفاتر الماضي كلما "دق الكوز بالجرّة".
قبل أن يركب كل من النواب محمد رعد وعلي عمّار وحسن فضل الله السيارة، التي أقلتهم من حارة حريك، مسقط رأس الرئيس عون، إلى الرابية مقر اقامته، كانوا يعرفون أنهم ذاهبون في زيارة قد تكون الأخيرة لهم لهذه الدار، وكانوا يدركون أن ما قيل في الاعلام سيعاد تكراره في غرفة الاستقبال. وهذا يعني أن لا الرئيس عون ولا جبران باسيل ولا "حزب الله" سيغيرون مواقفهم بسبب زيارة مجاملة وزيارة "رفع العتب". فما قيل قد قيل، وأعذر من أنذر. إلا أن هذا الخلاف على الجوهر لا يفسد في الود قضية، بل ستبقى علاقة جبران متينة بينه وبين الحاج وفيق صفا.
فإذا كان هدف الزيارة الحفاظ على ماء الوجه بين الطرفين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن بينها الحرب التي يخوضها "حزب الله" جنوبًا في وجه جيش الاحتلال، تكون قد أدّت غرضها، خصوصًا أن ثمة شعورًا لدى قيادة "التيار" بأن "الحزب" لم يعد يحتاج إلى أي غطاء، لا مسيحي ولا غير مسيحي، لأنه يعتبر نفسه غير مكشوف، وأن غطاءه الوحيد هو الميدان، وبما يقدّمه على مذبح الوطن من تضحيات كبيرة تتجلّى بالدماء الزكية، التي تراق على أرض الجنوب، فكانت المبادرة في عملية "الخلع" اعتقادًا منها أن فك ارتباطها بـ "حزب الله" قد يعومّها مسيحيًا، وهو أمر مستبعد إن لم يضع باسيل كل بيضه في سّلة "المعارضة"، وإن لم يقرّر التخلي عن سياسية "رِجل في الحقل ورِجل في البور".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً
Lebanon 24
قرار عاجل جدّاً... مدارس ستُقفل غداً
14:29 | 2024-03-12
12/03/2024 02:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها تخطّت الـ128 مليار ليرة... بالصورة أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان رُبِحَت
Lebanon 24
قيمتها تخطّت الـ128 مليار ليرة... بالصورة أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان رُبِحَت
13:15 | 2024-03-12
12/03/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار
Lebanon 24
مأساة في بلدة لبنانيّة... هكذا تُوفيت سوسن قبل آذان الإفطار
12:58 | 2024-03-12
12/03/2024 12:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع كبير في صفوف المواطنين.. سماع دويّ انفجار قويّ في الجنوب وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
هلع كبير في صفوف المواطنين.. سماع دويّ انفجار قويّ في الجنوب وهذا ما تبيّن
17:05 | 2024-03-12
12/03/2024 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارات بعلبك.. ما هو عدد الشهداء والجرحى؟
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارات بعلبك.. ما هو عدد الشهداء والجرحى؟
07:25 | 2024-03-12
12/03/2024 07:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
05:38 | 2024-03-13
ميقاتي: ورشة النهوض بمرفأ بيروت أولوية وطنية ونشكرُ فرنسا على مخطّط إعماره
05:03 | 2024-03-13
إليكم هوية المستهدف.. غارة إسرائيلية على سيّارة عند مدخل صور الجنوبي (فيديو)
06:17 | 2024-03-13
بعد بلبلة صورة "الرسوم" في المدرسة المركزية.. كيف علّق وزير التربية؟
06:13 | 2024-03-13
بيان عاجل من محافظ بيروت إلى النازحين السوريين.. هذه تفاصيله
06:10 | 2024-03-13
وزير المال استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة
06:05 | 2024-03-13
هذا آخر ما كتبه شهيد "غارة صور" قبل اغتياله.. منشورٌ من "العيار النووي"!
فيديو
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
13/03/2024 12:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
13/03/2024 12:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
في آخر حلقة من برنامجها.. إعلامية شهيرة تبكي على الهواء (فيديو)
05:56 | 2024-03-11
13/03/2024 12:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24