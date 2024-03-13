هل يربح باسيل الكثير مسيحيًا عندما يخسر القليل شيعيًا؟

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لا تزال الزيارة التي قام بها وفد من "حزب الله" للرئيس السابق ميشال عون تتفاعل، خصوصًا أنها أُعطيت تفسيرات مختلفة ومتناقضة ومتضاربة. وتراوحت هذه التفسيرات بين رأي وآخر. وقد جاء معظمها مناقضًا للآخر. ولكن قليلين من المحللين، سواء أكانوا يميلون في رأيهم إلى تأييد مبدأ "وحدة الساحات" أو إذا كانوا في صفوف الذين يعارضون هكذا معادلة، قد لامسوا حقيقة هذه الزيارة، التي لم تكن مقرّرة قبل حديثي عون وجبران باسيل، بل جاءت فورية وبتعليمات مباشرة من السيد حسن نصرالله شخصيًا، وذلك حتى لا يُقال مستقبلًا أن "الحزب" كان يتمنى أن يحصل هذا "الطلاق" منذ زمن بعيد، ولسان حاله يقول "أجت والله جابها. ومنيح طلعت منهم وما طلعت منا"، ولكي يُقال إن "حارة حريك" فعلت المستحيل لتحافظ على علاقة جيدة مع حليفها المسيحي الاستراتيجي عندما تجاوزت ما تعرّضت له من "طعنة في الظهر وفي الصدر"، ولكن ما في اليد حيلة، خصوصًا إذا كان "التيار الوطني الحر" يريد أن يخفف عن سفينته، التي توشك على الغرق" نتيجة هذا الحمل الثقيل، وذلك رغبة منه في مسايرة تيار مسيحي شعبي رافض لاستخدام الجنوب منصّة لإطلاق صواريخ المساندة لغزة، وهو تيار آخذ في التنامي والتوسّع.فما أراد أن يقوله وفد "حزب الله" من خلال زيارة وفده لرابية عون سبق أن قاله نصرالله عندما تحدّث عن "أننا لن نترك يد صديق أو حليف إلاّ إذا قرّر هو ذلك". وعلى ما يبدو فإن كلًا من الرئيس عون وجبران باسيل قد قررا أن "يخسرا" القليل في علاقتهما مع المكّون الشيعي لكي يربحا الكثير في الشارع المسيحي. فقد جاءت هذه الزيارة بمثابة "رفع عتب" ليس إلاّ، وهي تشبه إلى حدّ كبير ما يقوم به أهل العروسين عندما يتأكدان من استحالة عيش ولديهما معًا وجنبًا إلى جنب، فيقولان لبعضهما البعض "يا دار ما دخلك شرّ"، ويفترقان بالحسنى المشفوعة بعبارات "استروا ما شفتوا منّا"، على أن يتفقا على عدم فتح دفاتر الماضي كلما "دق الكوز بالجرّة".قبل أن يركب كل من النواب محمد رعد وعلي عمّار وحسن فضل الله السيارة، التي أقلتهم من حارة حريك، مسقط رأس الرئيس عون، إلى الرابية مقر اقامته، كانوا يعرفون أنهم ذاهبون في زيارة قد تكون الأخيرة لهم لهذه الدار، وكانوا يدركون أن ما قيل في الاعلام سيعاد تكراره في غرفة الاستقبال. وهذا يعني أن لا الرئيس عون ولا جبران باسيل ولا "حزب الله" سيغيرون مواقفهم بسبب زيارة مجاملة وزيارة "رفع العتب". فما قيل قد قيل، وأعذر من أنذر. إلا أن هذا الخلاف على الجوهر لا يفسد في الود قضية، بل ستبقى علاقة جبران متينة بينه وبين الحاج وفيق صفا.فإذا كان هدف الزيارة الحفاظ على ماء الوجه بين الطرفين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن بينها الحرب التي يخوضها "حزب الله" جنوبًا في وجه جيش الاحتلال، تكون قد أدّت غرضها، خصوصًا أن ثمة شعورًا لدى قيادة "التيار" بأن "الحزب" لم يعد يحتاج إلى أي غطاء، لا مسيحي ولا غير مسيحي، لأنه يعتبر نفسه غير مكشوف، وأن غطاءه الوحيد هو الميدان، وبما يقدّمه على مذبح الوطن من تضحيات كبيرة تتجلّى بالدماء الزكية، التي تراق على أرض الجنوب، فكانت المبادرة في عملية "الخلع" اعتقادًا منها أن فك ارتباطها بـ "حزب الله" قد يعومّها مسيحيًا، وهو أمر مستبعد إن لم يضع باسيل كل بيضه في سّلة "المعارضة"، وإن لم يقرّر التخلي عن سياسية "رِجل في الحقل ورِجل في البور".