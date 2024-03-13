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لبنان

"الأمن" يوقف مروّج عملة مزيفة

Lebanon 24
13-03-2024 | 04:08
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج عملة مزيّفة ضمن مناطق محافظة جبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الى تحديد هويّته، ويدعى: ب. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۳، فلسطيني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
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أعطيت الأوامر الدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 9-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج العملة المزيّفة في محلّة الحازمية.

وبتفتيشه ضبطت بحوزته مبلغ 2100 دولار أميركي مزيّف، قطعة من مادّة حشيشة الكيف، كميّة من الحبوب المخدّرة (كبتاغون _ بنزكسول)، سيجارة من مادّة حشيشة الكيف، "شفرة كاتر"، وهاتف خلوي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة التي يستحصل عليها من بلدة بريتال. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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