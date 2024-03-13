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لبنان

ميقاتي التقى مكاري

Lebanon 24
13-03-2024 | 04:45
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا صباح اليوم مع وزير الاعلام زياد مكاري وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
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ميقاتي

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