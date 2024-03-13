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لبنان

جريمة مروعة تهزّ الجنوب.. رجلٌ يذبح زوجته بالسكين!

Lebanon 24
13-03-2024 | 04:56
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أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع جريمة قتلٍ مروعة في منطقة حاروف - النبطية، اليوم الأربعاء.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ شخصاً من التابعية السورية أقدم على ذبح زوجته بالسكين، فيما لم تتوافر حتى الآن أي معلومات إضافية بشأن ما حصل. 
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