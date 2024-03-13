جريمة مروعة تهزّ الجنوب.. رجلٌ يذبح زوجته بالسكين!

أفادت معلومات "لبنان24" عن وقوع جريمة قتلٍ مروعة في منطقة حاروف - النبطية، اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات، فإنّ شخصاً من التابعية السورية أقدم على ذبح زوجته بالسكين، فيما لم تتوافر حتى الآن أي معلومات إضافية بشأن ما حصل.