Advertisement

لبنان

شخصية "غير عادية" تلتقي نصرالله.. والرسائل "مهمة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-03-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1174591-638459262777870697.jpg
Doc-P-1174591-638459262777870697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحيّة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ليست عادية من حيث الشكل والمضمون.
Advertisement

مصادر سياسيّة - عسكريّة تقول إنّ تلك الزيارة أظهرت إستمرار قدرة قادة "حماس" على التحرّك بحرية باتجاه لبنان، علماً أن الملاحقة التي يشهدها هؤلاء من قبل إسرائيل تعتبر خطيرة سواء على صعيد نصرالله أو على مسؤولي "حماس" أنفسهم.

وبحسب المصادر، فإن للحية إرتباطاتٌ أساسية بقائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وذلك انطلاقاً من مسؤوليته في القطاع، ما يعني أنّ الشخصية التي زارت نصرالله ستكون ناطقة باسم السنوار من جهة، ومتحدثة باسم الجناح السياسي لـ"حماس".

المفارقة أيضاً أنّ زيارة الحية لنصرالله تكشف عن أن تنسيق الحزب مع "حماس" ما زال على صعيد مستويات عليا، كما أنه بات ينتقل إلى شخصياتٍ تشارك في المفاوضات المستمرة للوصول إلى هُدنة في قطاع غزة.

المصادر تلفتُ إلى أن خطوة اجتماع نصرالله مع الحية، ورغم خطورتها من الناحية الأمنية، تُظهر بشكلٍ أو بآخر إصرار الحزب على متابعة تفاصيل المفاوضات بشكلٍ مباشر كون الأخير مهتمّ بالمسار الديبلوماسي بشكلٍ كبير، والذي يأتي بالتوازي مع إستمرار جبهة المساندة التي يقدمها الحزب لغزة إنطلاقاً من جنوب لبنان.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنَّ حضور الحية إلى لبنان إنما يمثل حالياً عدم إرساء وجود شخصية "محورية" جديدة لـ"حماس" في لبنان خلفاً للقيادي صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع العام الجاري.
ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ حراك "حماس" الأساسي بات يقتصر على "الموفدين"، ما يعني أن ترسيخ وجود شخصيات أساسية وثابتة في لبنان على غرار ما كان يحصل مع العاروري، هو أمرٌ مستبعد تماماً في الوقت الراهن نظراً لحساسية المرحلة أمنياً وسياسياً وعسكرياً. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2024-03-13
05:03 | 2024-03-13
06:17 | 2024-03-13
06:13 | 2024-03-13
06:10 | 2024-03-13
06:05 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24