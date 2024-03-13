جولة لفرق مصلحة الاقتصاد على معامل الحلويات في مدينة صيدا



جالت فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب على معامل الحلويات في مدينة صيدا، في اطار خصوصية الرقابة خلال شهر رمضان المبارك.





وتم التثبت من مدى الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء اضافة الى سحب ثماني عينات من القشطة لاجراء الفحص الجرثومي اللازم لها .

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