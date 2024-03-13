Advertisement

لبنان

وزير المال استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة

Lebanon 24
13-03-2024 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1174623-638459289081046191.jpg
Doc-P-1174623-638459289081046191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في حضور مدير المالية العامة جورج المعرّاوي.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
وزير المالية: تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة وعدم امكانية الاستقراض في الاسواق المالية يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد وتفاقم نسب الفقر
lebanon 24
13/03/2024 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/03/2024 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يوصي لبنان باستثمارات "لا ندم عليها": تكلفة التقاعس باهظة
lebanon 24
13/03/2024 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي ترأس إجتماعاً.. هذا ما قِيلَ عن المساعدات والقروض المُقدمة من البنك الدولي إلى لبنان
lebanon 24
13/03/2024 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

وزير المال

وسيم منصوري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2024-03-13
09:17 | 2024-03-13
09:11 | 2024-03-13
09:04 | 2024-03-13
08:45 | 2024-03-13
08:42 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24