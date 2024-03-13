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لبنان

هذا آخر ما كتبه شهيد "غارة صور" قبل اغتياله.. منشورٌ من "العيار النووي"!

Lebanon 24
13-03-2024 | 06:05
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تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة لمنشورٍ سابق كان نشرهُ القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى الذي اغتالتهُ إسرائيل، اليوم الأربعاء، بضربة جوية استهدفت سيارته في مدينة صور - جنوب لبنان.
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وتضمن المنشور صورة لمفاعل ديمونة النووي، وأرفقه بتعليقٍ جاء فيه: "تخيلوا يا أحبابي أن فلسطين ستصبح دولة نووية بعد التحرير إن شاء الله. سنغير إسم مفاعل ديمونة إلى ميمونة". 
 
إلى ذلك، تناقل ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة شخصية لمصطفى الذي يعتبرُ مسؤولاً في "كتائب القسام" - فرع لبنان، وقد وصفه بـ"الشهيد القسامي المجاهد".
 
 
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