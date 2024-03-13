هذا آخر ما كتبه شهيد "غارة صور" قبل اغتياله.. منشورٌ من "العيار النووي"!

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة لمنشورٍ سابق كان نشرهُ القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى الذي اغتالتهُ إسرائيل، اليوم الأربعاء، بضربة جوية استهدفت سيارته في مدينة صور - جنوب لبنان.

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وتضمن المنشور صورة لمفاعل ديمونة النووي، وأرفقه بتعليقٍ جاء فيه: "تخيلوا يا أحبابي أن فلسطين ستصبح دولة نووية بعد التحرير إن شاء الله. سنغير إسم مفاعل ديمونة إلى ميمونة".