بعد بلبلة صورة "الرسوم" في المدرسة المركزية.. كيف علّق وزير التربية؟

كلف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، المدير العام للتربية عماد الأشقر متابعة القضية التي أثيرت في المدرسة المركزية في جونيه على خلفية رسوم ذات طابع جندري، وبالتالي فقد كلف المدير العام رئيس دائرة التعليم الثانوي، إجراء التحقيق مساء السبت المنصرم ورفع تقريره إلى المدير العام على الرغم من يوم العطلة المدرسية.

Advertisement

وبما أن القضاء تحرك عبر محكمة الأحداث، وإن وزارة التربية تنتظر قرار القضاء.كما ان المدرسة المركزية في جونيه، أصدرت بيانا بعد تحقيق تربوي إداري. لذا فإن وزير التربية يدعو الحرصاء على التربية إلى" عدم إطلاق التهم في أي قضية ، قبل الحصول المعلومات الحقيقية من مصادرها ". (الوكالة الوطنية)