Advertisement

لبنان

"خطة جديدة" لـ"حزب الله".. إكتشفوا آخر "تكتيك" له ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
13-03-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1174643-638459314648107911.jpg
Doc-P-1174643-638459314648107911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه بعد 5 أشهر من المواجهة بين "حزب الله" في لبنان والجيش الإسرائيلي، تصاعدت هجمات كلا الجانبين، وبدأت الصورة تتغير في الأسابيع الأخيرة.
Advertisement

وقالت القناة في تقريرٍ جديد لها أنه منذ تشرين الأول، هناك "حوار ناري" بين الطرفين، يشمل إطلاق نار من لبنان وضربات جوية من سلاح الجو الإسرائيلي.
 
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن التصعيد تزايد في الأيام الأخيرة، وشمل إطلاق 100 صاروخ على الجولان والجليل، بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عمق لبنان وتحديداً مدينة بعلبك.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "حزب الله" قام بتغيير أسلوب عمله العسكري ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وأصبح يطلق صواريخ مضادة للدبابات أقل دقة على مواقع الجيش الإسرائيلي، ووابلاً من الصواريخ على المناطق المدنية في الجليل ومرتفعات الجولان، مشيرة إلى أن السكان يرون أن التصعيد تدريجي ويخشون أن تتحول مستوطناتهم إلى جبهة دائمة.

كذلك، ذكرت القناة إن الكلام الذي يشير إلى أنّ الهجمات الصاروخية التي يشنها "حزب الله" تنتهي في كل الحالات تقريباً من دون وقوع إصابات ومن دون إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، هي "حقيقة مضللة".
 
الصواريخ الدقيقة

القناة لفتت أيضاً إلى أن الحزب اختار حتى الآن عدم استخدام الصواريخ الدقيقة المتوافرة، وإذا قرر التحول إلى أسلوب يستخدم فيها تلك الصواريخ، فإن ذلك قد يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا وافتتاح رسمي لحملة أكثر اتساعاً في الشمال.
 
وتعتبر القناة أن "حزب الله" خلق معادلة مفادها أنه لا يستطيع السيطرة على هجوم في عمق أراضيه، لكنه اختار مرة أخرى استخدام الصواريخ "الغبية" وغير الدقيقة.
 
مع هذا، فقد رأى التقرير أنّ استمرار إطلاق النار بكثافة والشعور الكبير بالإحباط لدى سكان الشمال في هذه الأيام يزيد الضغط على الحكومة والجيش لاتخاذ إجراءات أكثر أهمية في لبنان قد تتيح البدء بإعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، والذين لا يرغبون حالياً في العودة حتى استتباب الأمن.

وتحدثت القناة عن التقارير التي أفادت الأسبوع الماضي أن إسرائيل حددت موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان، حيث أبلغت تل أبيب الدول الغربية أنها وجهت لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله إنذاراً نهائياً بأنه إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان بحلول 15 آذار، فإن إسرائيل ستستعد للتصعيد في لبنان مع زيادة القوة العسكرية.
 
وبحسب القناة، على الرغم من تزايد خطوات التصعيد من جانب حزب الله، إلا أن هناك حملة داخلية جديدة في لبنان ضد اتساع الصراع تكتسب زخماً، وانتشرت الأصوات المعارضة للقتال على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "لبنان لا يريد الحرب" كعلامة احتجاجية. (24)
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2024-03-13
14:22 | 2024-03-13
14:07 | 2024-03-13
14:00 | 2024-03-13
14:00 | 2024-03-13
13:51 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24