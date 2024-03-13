ما حقيقة إستهداف سيارة في هذه البلدة الجنوبيّة؟

بعد تداول أخبار عن غارة إسرائيليّة استهدفت إحدى السيارات في جباع الجنوبيّة، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المركبة احترقت بسبب "ماس" كهربائيّ، وأنّ لا صحة لأيّ قصف على البلدة.

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