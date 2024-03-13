Advertisement

لبنان

ما حقيقة إستهداف سيارة في هذه البلدة الجنوبيّة؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1174644-638459314800114223.jpg
Doc-P-1174644-638459314800114223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تداول أخبار عن غارة إسرائيليّة استهدفت إحدى السيارات في جباع الجنوبيّة، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المركبة احترقت بسبب "ماس" كهربائيّ، وأنّ لا صحة لأيّ قصف على البلدة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"شاومي" الصينية تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية
lebanon 24
13/03/2024 15:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان وجريح في الحصيلة النهائية للغارة التي استهدفت سيارة عند مفرق قانا
lebanon 24
13/03/2024 15:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سحب جثة شهيد من السيارة المستهدفة على مفرق الحوش - قانا
lebanon 24
13/03/2024 15:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر كبير في الجنوب.. العدو الإسرائيلي يستهدف سيارة!
lebanon 24
13/03/2024 15:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24

جباع

سيارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2024-03-13
09:17 | 2024-03-13
09:11 | 2024-03-13
09:04 | 2024-03-13
08:45 | 2024-03-13
08:42 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24