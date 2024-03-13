بعد الإعتداء على شرطة بلدية مجدولين.. بيان من اتحاد بلديات الزهراني

صدر عن إتحاد بلديات صيدا الزهراني البيان التالي:

"بعد الاعتداء الذي تعرّض له شرطي بلدية مجدليون خلال قيامه بواجبه الوظيفي ليل الثلاثاء في 12/3/2024 و تعرّض سيارة شرطة البلدية للتكسير، عقد رؤساء بلديات اتحاد صيدا – الزهراني إجتماعاً طارئاً في بلدية مجدليون إستنكاراً لهذه الحادثة طالبين من القوى الأمنية بكافة أجهزتها ملاحقة المعتدين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة وإتخاذ التدابير المناسبة بحقهم. كما ناشد المجتمعون السلطة القضائية وضع يدها على الموضوع وإجراء المقتضى القانوني لعدم تكرار ما حصل حفاظاً على هيبة شرطة البلدية وصوناً للقوانين المرعية الإجراء".