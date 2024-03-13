قبل انفجار المرفأ.. هل تم نقل مواد من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ طرابلس؟

أكدت إدارة مرفأ طرابلس، في بيان، ردا على معلومات صحفية، تفيد "بأن بعضا من نيترات الأمونيوم كانت قد نقلت من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس قبل وقوع الانفجار ما يعني نقل الخطر والكارثة إلى مرفأ طرابلس الذي بات رافعة المرافئ بعد توقف مرفأ العاصمة عن العمل، وبأن هناك مواد أسمدة تستعمل للمزروعات مخزنة في المرفأ"، ان هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم نقل او استقبال اي مواد خطرة في المرفأ المذكور لا قبل الانفجار ولا بعده، ولا يوجد أية أسمدة زراعية مخزنة في المرفأ ايضا، وهذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا . لذلك اقتضى التوضيح".

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