نشرَ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال طائرة مسيرة إسرائيلية القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى عبر قصف سيارته في محيط مدينة صور - جنوب لبنان، اليوم الأربعاء.

ووصف أدرعي مصطفى بـ"عنصر مركزي ضمن حماس في منطقة لبنان"، زاعماً أنّ "الأخير كان يروّج لنشاطاتٍ إرهابية ضد أهداف إسرائيليّة حول العالم".

وادّعى أدرعي أن "مصطفى كان مُتورطاً في توجيه خلايا تخريبية ونشاطات ميدانية للاعتداء على أهدافٍ إسرائيلية ويهودية في دول مختلفة حول العالم"، وأضاف: "لقد كان مصطفى عنصراً رائداً في قسم البناء التابع لحماس والذي كان يديره سمير فندي، وهو القيادي الفلسطيني الذي اغتالته إسرائيل مع مسؤول "حماس" صالح العاروري إثر ضربة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع العام الجاري.