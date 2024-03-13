Advertisement

لبنان

منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان.. الأمطار عائدة والثلوج ستتساقط على هذا الإرتفاع

Lebanon 24
13-03-2024 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1174663-638459342146144202.jpg
Doc-P-1174663-638459342146144202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بخاصة  في المناطق الشمالية و تصل سرعتها لحدود ال55 كلم/س مع طبقات من الغبار في الأجواء، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الخميس/الجمعة شمال البلاد.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي :
-الحال العامة:  طقس مستقر ودافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية  حتى بعد ظهر اليوم،  حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ، ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا اعتبارا من مساء يوم الخميس بسبب تأثير  منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا.

 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار  في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين11 و 20  درجة وفي زحلة بين  6 و17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: 
 
غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار وظهور طبقات من الغبار في الأجواء خصوصا جنوب البلاد، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الخميس: 
 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية وتصل سرعتها لحدود ال55 كلم/س مع طبقات من الغبار في الأجواء، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الخميس/الجمعة  شمال البلاد.

الجمعة:
 
غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر، تنحسر الأمطار اعتبارا من المساء ويستقر الطقس تدريجيا.
 
 
السبت: 
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والني تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة،فوق الجبال من 6 الى  15 درجة، في الداخل من 5 إلى 19 درجة. 

-الرياح السطحية:  جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15و 40 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بعد الظهر بسبب ارتفاع الرطوبة.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين  40 و 80%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة. 
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5،53
-ساعة غروب الشمس:   17،43
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2024-03-13
09:17 | 2024-03-13
09:11 | 2024-03-13
09:04 | 2024-03-13
08:45 | 2024-03-13
08:42 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24