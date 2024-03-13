Advertisement

لبنان

خبر إيجابي عن السياحة في لبنان.. موسم واعد سيكون خلال هذه الفترة

Lebanon 24
13-03-2024 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1174664-638459342453074554.jpg
Doc-P-1174664-638459342453074554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان عن ان "حجوزات اللبنانيين تظهر أنها واعدة خلال فترة الأعياد"، مشيراً الى ان "حركة قدوم اللبنانيين المغتربين خلال الأعياد ستكون من كل المناطق حول العالم لا سيما الخليج وأفريقيا، وحتى من أوروبا وأميركا وغيرها".
Advertisement
وبالنسبة السياحة الواردة الى لبنان من غير اللبنانيين، اكد  عبود أنها تقتصر على العرب القادمين من الاردن، العراق، ومصر"، كاشفاً عن ان "السياحة الأوروبية معدومة منذ 7 تشرين الأول 2023 حيث شهدنا آنذاك في القطاع إلغاءات للحجوزات التي لم تعاود ارتفاعها من جديد.
ولفت عبود الى انه "في حال جرى وقف إطلاق نار في غزة بشكل دائم، فإن الواقع السياحي سيحتاج لحوالي الشهر كي يسجل تحسناً ملحوظاً، متوقعاً "أن تكون الحركة السياحية أفضل مما كانت عليه في الصيف الماضي اذا لم تكن بالمستويات نفسها، في حال جرى وقف إطلاق نار ".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2024-03-13
09:17 | 2024-03-13
09:11 | 2024-03-13
09:04 | 2024-03-13
08:45 | 2024-03-13
08:42 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24