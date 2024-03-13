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لبنان
موجودٌ قرب لبنان.. تفاصيل لافتة عن "نظام يحذر من الزلازل والصواريخ"!
Lebanon 24
13-03-2024
|
14:00
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سلطت الهزة الأرضية الشديدة التي شهدتها مستوطنات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الضوء على نظام جديد للإنذار من الزلازل جرى تثبيته في جميع أنحاء إسرائيل لاسيما في المناطق القريبة من جنوب لبنان.
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ويحمل هذا النظام إسم "تروعاه"، ومن المقرر في وقت مبكر من شهر تشرين الثاني المقبل، إجراء تدريبات بشأن النظام المذكور، واختبار أجهزة الاستشعار الجديدة، وردود أفعال الجمهور والسلطات المحلية وهيئات الطوارئ والإنقاذ.
ماذا تكشف المعلومات عن هذا النظام؟ كيف يعمل وما هي وظيفته؟
يرتبط نظام "تروعاه" بأنظمة المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، الذي ينقل المعلومات تلقائياً وينشط التحذيرات من الزلازل.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قوله اليوم الأربعاء، إنّ "نظام تروعاه فريد من نوعه في العالم، وهناك عدد قليل من البلدان في العالم لديها نظام بفكرة مماثلة"، وأضاف: "نظام تروعاه يتمتع بتغطية وطنية كاملة، وهو مُرتبط بنظام تحذير من الصواريخ والقذائف".
وخلال شهر شباط من العام 2022، كشف علماء في هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية النقاب عن النظام الذي يعتمد على تكنولوجيا تم تطويرها ضمن جامعة بيركلي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.
ولمواءمة النظام في إسرائيل، قام علماء هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية بتعديل الخوارزميات والبرمجة الخاصة بالنظام لتتناسب مع الطبيعة الجغرافية لإسرائيل.
وقال ران نوف، من هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، إن النظام قادر على الكشف عن العلامات الأولى للزلزال باستخدام إشارات من 120 جهاز استشعار مثبتة في جميع أنحاء إسرائيل على أبعاد عشرة كيلومترات عن بعضها البعض.
وأضاف نوف، في حديث مع وكالة أنباء "شينخوا": "إذا تم قياس الزلزال بأكثر من 4.4 بمقياس ريختر فسوف تنطلق صافرات الإنذار من خلال نظام الإنذار التابع للجبهة الداخلية الإسرائيلية المثبت في جميع أنحاء إسرائيل".
واستثمرت الحكومة الإسرائيلية قرابة 14 مليون دولار في النظام والذي يستخدم حالياً في عدد قليل من الدول حول العالم.
وأوضح نوف أن إسرائيل تقع على الوادي المتصدع الكبير (الأخدود الإفريقي العظيم، ويطلق عليه أحيانا الشق السوري الإفريقي) وهي منطقة ذات نشاط زلزالي كبير مما يجعلها عرضة للزلازل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجعل غالبية سكان إسرائيل معرضين لخطر الزلازل.
وقال: "كلما كانت المنطقة بعيدة عن مركز الزلزال كلما زاد الوقت المتاح لدينا للتعامل معه. إذا حدث زلزال في شمال البحر الميت فهو قريب جدًا من مدينة القدس وسوف يستغرق الأمر ما يقرب من 6 ثوان لتحديد الزلزال وثانية أخرى لإطلاق صافرات الإنذار".
وبالنسبة للسكان في تل أبيب، فسيكون أمامهم 18 ثانية، وفي حيفا سيكون أمامهم حتى نصف دقيقة للتعامل مع الزلزال، بحسب نوف.
ولعقود من الزمان، عمل العلماء في جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد آلية للتنبؤ بالزلازل، إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحديد عوامل تنبؤية واضحة للزلازل، مما يجعل من المستحيل التنبؤ بها.
والنظام الجديد الذي تم تطويره في الولايات المتحدة، بقي قيد التطوير لمدة 15 عاماً وهو قيد الاختبار منذ عام 2014، وتم اختباره في إسرائيل من خلال محاكاة الزلازل السابقة.
(شينخوا - واللا)
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