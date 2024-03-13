موجودٌ قرب لبنان.. تفاصيل لافتة عن "نظام يحذر من الزلازل والصواريخ"!

سلطت الهزة الأرضية الشديدة التي شهدتها مستوطنات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الضوء على نظام جديد للإنذار من الزلازل جرى تثبيته في جميع أنحاء إسرائيل لاسيما في المناطق القريبة من جنوب لبنان.

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ويحمل هذا النظام إسم "تروعاه"، ومن المقرر في وقت مبكر من شهر تشرين الثاني المقبل، إجراء تدريبات بشأن النظام المذكور، واختبار أجهزة الاستشعار الجديدة، وردود أفعال الجمهور والسلطات المحلية وهيئات الطوارئ والإنقاذ.



ماذا تكشف المعلومات عن هذا النظام؟ كيف يعمل وما هي وظيفته؟ يرتبط نظام "تروعاه" بأنظمة المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، الذي ينقل المعلومات تلقائياً وينشط التحذيرات من الزلازل.





ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قوله اليوم الأربعاء، إنّ "نظام تروعاه فريد من نوعه في العالم، وهناك عدد قليل من البلدان في العالم لديها نظام بفكرة مماثلة"، وأضاف: "نظام تروعاه يتمتع بتغطية وطنية كاملة، وهو مُرتبط بنظام تحذير من الصواريخ والقذائف".

وخلال شهر شباط من العام 2022، كشف علماء في هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية النقاب عن النظام الذي يعتمد على تكنولوجيا تم تطويرها ضمن جامعة بيركلي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.