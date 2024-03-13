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لبنان

بالصورة... نقل عيد رسميّ إلى هذا التاريخ

Lebanon 24
13-03-2024 | 07:57
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صدر عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مذكرة طلب فيها نقل عيد البشارة الى الأربعاء 3 نيسان.
 
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عيد البشارة

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